Алёна Бронникова За задержку рейса пермяки отсудили у «Аэрофлота» почти 280 тысяч рублей Супругам пришлось покупать новые билеты на самолёт в Турцию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд взыскал с ПАО «Аэрофлот» в пользу супружеской пары почти 280 тыс. руб. Из-за задержки рейса пермякам пришлось покупать новые билеты, чтобы улететь в Турцию.

Как сообщает пресс-служба суда, супруги купили путёвку в Турцию с вылетом из Шереметьево (Москва), куда тоже должны были добираться самолётом. Однако из-за позднего прибытия самолёта из Сочи в Пермь рейс до столицы задержали на 4 часа 55 минут.

«На этом воздушном судне семейная пара должна была лететь в Москву. В аэропорту Большое Савино не располагаются резервные самолёты, туристы не успели на свой рейс в Турцию. С целью сохранить приобретённую турпутёвку супруги купили новые билеты за 155,7 тыс. руб. Таким образом, туристы понесли убытки, поскольку задержка рейса была вызвана обстоятельствами, не зависящими от них», — сообщают в суде.

Вернувшись домой, пермяки направили «Аэрофлоту» претензию, в которой просили возместить понесённые убытки, но авиакомпания отказала в удовлетворении требований. Супруги обратились в суд о взыскании с организации убытков, неустойки и компенсации морального вреда. Индустриальный районный суд также отказал в удовлетворении требований, поскольку задержка рейса произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Сочи.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не согласилась с выводами нижестоящей инстанции, посчитав, что препятствующее вылету самолёта наличие неблагоприятных погодных условий не является обстоятельством, исключающим ответственность авиаперевозчика за убытки пассажиров. Потребители услуг имеют право на своевременные вылет и доставку в пункт назначения.

С ПАО «Аэрофлот» в пользу женщины были взысканы убытки в размере 155,7 тыс. руб., компенсация морального вреда 15 тыс. руб. и штраф 85,3 тыс. руб., в пользу мужчины — 15 тыс. руб. морального вреда и штраф 7,5 тыс. руб.; всего — 278,6 тыс. руб.

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