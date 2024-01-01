Алёна Бронникова В пермском бизнес-центре Lencom откроется компьютерный клуб федеральной сети Объект разместится на площадке гастромаркета «Рынок еды» Поделиться Твитнуть

В пермском бизнес-центре Lencom (Комсомольский проспект, 28а) откроется компьютерный клуб федеральной сети «КиберПрайм». В данный момент ведётся поиск сотрудников для трудоустройства в новую точку.

«В связи с постоянным расширением, нам требуются новые кандидаты на должность администратора в Перми. Наши клубы находятся по адресу: Комсомольский проспект, 28а», — указано на сайте поиска работы hh.ru.

Как сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию бизнес-центра, клуб займёт все площадки бывшего гастромаркета «Рынок еды». В данный момент там ведётся ремонт, открытие запланировано на 2 ноября.

Гастромаркет в Lencom был открыт пермским предпринимателем Львом Пронченко в сентябре 2018 года. В 2020 году проект был продан совладельцу «Фобошной и Покешной» Игорю Ботову, однако через год он закрылся.

«КиберПрайд» — федеральная сеть компьютерных клубов. Как указано на официальном сайте, всего по России работают 90 клубов сети, в Перми на данный момент открыто два: в Закамске и Индустриальном районе. Согласно данным Федерального института промышленной собственности, товарный знак «КИБЕРPRIDE» был зарегистрирован в 2020 году предпринимателем из Нижнего Новгорода Виктором Шабалиным. На сайте checko.ru указано, что ИП зарегистрирован в 2019 году, основной вид деятельности — деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

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