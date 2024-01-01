Прокуратура обязала РЖД отремонтировать мост в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае после вмешательства транспортной прокуратуры отремонтирован мост, ведущий к железнодорожной платформе в п. Пятый километр Добрянского городского округа.

О проблемах, связанных с ненадлежащим состоянием путей подхода к остановочному пункту, надзорному органу сообщили местные жители в сентябре 2024 года.

Они рассказали, что пешеходный мост, оборудованный деревянным настилом, имеет широкие щели, местами нарушена целостность покрытия.

Транспортный прокурор внёс представление в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, пешеходный мост в итоге отремонтировали. В настоящее время состояние сооружения нормативное.

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