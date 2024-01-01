Три человека погибли в крупном ДТП на границе Пермского края Поделиться Твитнуть

Госавтоинспекция Удмуртии сообщила, что на границе с Пермским краем в ДТП погибли три человека. Авария произошла 28 октября в 19:50.

На 16 км дороги Воткинск—Кельчино—граница Пермского края (Воткинский р-н Удмуртии) столкнулись «Газель», за рулем которой находился мужчина 1989 г.р., и автомобиль Daewoo Nexia. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, уточнили в ГАИ.

После столкновения оба автомобиля загорелись. Водитель и два пассажира иномарки погибли на месте. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя и извлекли тела погибших.

ГАИ проводит проверку.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о серьёзной аварии на трассе Пермь—Екатеринбург, в которой пострадали женщина и ребёнок. Данный инцидент произошёл 26 октября, когда столкнулись иномарка и «Соболь». 10-летний мальчик оказался среди травмированных.

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