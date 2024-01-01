Зарина Ситдикова В Перми в активную фазу вступили работы по очистке реки Данилихи от нефтепродуктов Уборка также затрагивает прилегающую территорию Поделиться Твитнуть

В Перми на участке русла реки Данилихи и её прилегающей территории продолжаются работы по расчистке от мусора и нефтепродуктов, сообщили в городском управлении экологии и природопользованию.

Как пояснили в ведомстве, загрязнённый участок был выявлен в текущем году. Он расположен в районе моста по шоссе Космонавтов, вблизи места работ в рамках I этапа строительства автомобильной дороге на ул. Крисанова.

Для проведения очистных мероприятий администрация Свердловского района Перми заключила муниципальный контракт со специализированной организацией «Промотходы».

По информации мэрии, работы на объекте стартовали 14 октября. В течение всего периода уборки берега и русла реки специалисты районной администрации будут ежедневно осуществлять контрольные выезды на объект.

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