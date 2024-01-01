Достраивать медцентр в Камской долине Перми будет компания из Калининграда С ней уже заключён контракт на 999 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: www.youtube.com/@Roman-159

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Достройкой Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения в Камской долине Перми займётся ООО «Янтарьсервисбалтик» из Калининграда. С компанией уже заключён контракт на 999 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Центр возводится в медицинском кластере, рядом с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова и Пермским краевым перинатальным центром, восточнее ул. Маршала Жукова, 35. Срок выполнения работ — не позднее 4 декабря 2026 года.

Напомним, строительство комплекса сооружений, в которые научный центр должен был переехать, началось ещё в 2015 году, но несколько раз прерывалось. В 2017 году на стройплощадку выходил подрядчик ООО «Интехстрой», он отчитывался о завершении строительства к 2024 году. Затем в 2021 году и в апреле 2024 года снова объявлялся конкурс на строительство центра.

Основным видом деятельности компании «Янтарьсервисбалтик» является строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Алексей Росляков, гендиректор — Александр Перегудов. Выручка компании за прошлый год составила 2,2 млрд руб. Чистая прибыль — 6,3 млн руб. В портфеле «Янтарьсервисбалтик» насчитывается 23 контракта на 9,5 млрд руб., пишет «Рифей».

Отметим, что Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения был создан в Перми в 2009 году на базе бывшего Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии. В Центре разрабатываются современные методы диагностики, профилактики и лечения экообусловленных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной и костно-мышечной системы. Сейчас Центр располагается по двум адресам: ул. Монастырская, 82 и ул. Встречная, 37 (поликлиника).





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