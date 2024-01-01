Александра Бастрыкина заинтересовала драка в пермском ТЦ «iMall» В торговом центре избили мужчину за замечание Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждёт доклад от пермских следователей по поводу происшествия в ТЦ «iMall» в Перми, где был избит мужчина. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СК.

Драка в торговом центре произошла утром 25 октября. Информация об этом распространилась в соцсетях. На видео, которое появилось в пабликах, запечатлён момент с избиением мужчины на одном из этажей «iMall». По словам автора публикации, во время избиения охранники ТЦ бездействовали.

Позже следком по региону организовал проверку. Сообщалось, что двое мужчин начали избивать молодого человека, после того как он сделал им замечание и попросил не нарушать общественный порядок.

Сейчас доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые получится установить, ждёт глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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