Прикамье вошло в число пяти регионов России, где разработают продуктовые программы кампусов Пилотный проект реализует Минобрнауки РФ Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Пермский край вошёл в число пяти регионов-участников пилотного проекта Минобрнауки РФ по подготовке новых программ для межвузовских кампусов с широкой линейкой образовательных, научных, технологических, социально-культурных и молодёжных проектов.

Помимо Прикамья в проект включены Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. В каждом регионе будет сформирована модель управления продуктовыми программами, которая в перспективе может стать методической рекомендацией для других субъектов РФ, где создаются кампусы. При этом такие программы должны учитывать экономические особенности регионов, индустрии и рынки.

Как пояснил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук, продуктовый подход позволит разрабатывать концепции кампусов, которые будут удовлетворять потребности студентов, преподавателей и сотрудников, а также способствовать развитию региона. Если понимать ещё до начала строительства кампуса его цели и задачи, то можно избежать лишних затрат, более эффективно использовать ресурсы и оптимизировать процессы строительства.

По словам руководителя дирекции кампуса «Будущее Пармы» Дмитрия Красильникова, продуктовые паспорта технологий, которые будут развивать на площадке, были разработаны командами вузов-бенефициаров под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в сотрудничестве с промышленными предприятиями региона.

«Данные технологии необходимы для достижения технологического лидерства в ключевых сферах. Также в формате межвузовского взаимодействия, еще до ввода кампуса в эксплуатацию, вузы-бенефициары начнут подготовку высококвалифицированных кадров», — пояснил Красильников.

Как ранее писал «Новый компаньон», кампусы создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Подготовка к строительству кампуса в Перми объекта началась в конце августа. Общая площадь его объектов составит более 160 тыс. кв. м. В кампусе будут построены учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Научная инфраструктура кампуса позволит молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

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