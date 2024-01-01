Алёна Бронникова У ТЦ «Агат» в Перми прохожие обнаружили труп На месте работает полиция Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

У жилого дома по ул. Тургенева, 16 в Перми, недалеко от торгового центра «Агат», 28 октября прохожий обнаружил труп. В этот момент тело человека было уже накрыто белой тканью, на месте работала полиция.

Как сообщили порталу «В курсе.ру» очевидцы, вероятнее всего, человек выпал из окна жилого дома.

В управлении МВД по Перми подтвердили информацию об обнаружении тела. В ведомстве рассказали, что сообщение от очевидцев о страшной находке поступило в отдел полиции Мотовилихинского района утром. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

В начале октября у многоэтажки в Индустриальном районе Перми было обнаружено тело пожилого мужчины. По словам очевидцев, тело погибшего было накрыто прозрачной плёнкой, на нём не было одежды. Местные жители утверждают, что он выпал из окна 19 этажа.

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