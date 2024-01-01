В Перми устанавливают обстоятельства гибели обнаруженного у жилого дома мужчины Погибшему было 94 года Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми 9 октября местные жители обнаружили под окнами 25-этажного дома тело мужчины. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы.

Трагедия произошла у дома «Брауни» на пр. Декабристов, 16а около 10.00. По словам очевидцев, тело погибшего было накрыто прозрачной плёнкой, на мужчине не было одежды. Несколько часов, во время работы полиции, он лежал под окнами дома, и страшную картину наблюдали как жильцы самой многоэтажки, так и соседних домов, проходившие по территории, в том числе дети.

Жители дома, где произошло страшное событие, предполагают, что мужчина мог выпасть из окна одного из верхних этажей.

В полиции ситуацию никак не прокомментировали. В краевом следственном комитете без подробностей ответили, что мужчине было 94 года.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства смерти 94-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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