Новые пятитысячные купюры введены в оборот на территории Прикамья Банкноты начнут массово появляться в Перми с ноября-декабря Поделиться Твитнуть

Центробанк

В России вводят в оборот новые банкноты номиналом 5 тыс. руб. Обновлённые купюры уже начали появляться в Пермском и Алтайском краях, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные отделения Центробанка. При этом какое количество банкнот запущено в обращение, в отделениях сообщить отказались.

Модернизированные банкноты номиналом 5 тыс. впервые были представлены Центробанком осенью 2023 года, и только сейчас купюры начали постепенно поступать в денежное обращение через кредитные организации.

Собеседник журналистов сообщил, что новые банкноты начнут массово появляться в Перми с ноября-декабря. Финансовые учреждения ещё должны адаптировать свои банкоматы для обработки обновлённых купюр.

На новых банкнотах изображена символика Уральского федерального округа: на лицевой стороне — памятник столицы округа Екатеринбурга, стела «Европа — Азия», а на обратной — известная достопримечательность одного из регионов округа, памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Банкноты в 5 тыс. руб. образца 1997 года останутся в обращении вместе с новыми на протяжении нескольких лет; они будут постепенно выходить из оборота из-за физического износа и загрязнения.

Ранее в Гознаке подчёркивали, что подделать новые пятитысячные банкноты будет крайне сложно благодаря уникальной защитной нити, обладающей тремя уровнями защиты: объёмным эффектом, эффектом переключения и скрытым цветным изображением, которое видно под определённым углом.

Кроме того, на новых купюрах имеются два защитных элемента, меняющих цвет при наклоне, а также комбинированные водяные знаки.

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