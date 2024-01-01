В Перми открыли вакансию координатора по пропаганде чудес Аналитики hh.ru назвали самые необычные предложения о работе в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в октябре в Пермском крае.

Возглавила рейтинг вакансия, открытая местным детским фондом помощи. В объявлении сказано, что организации требуется координатор по пропаганде чудес в СМИ. Ему предстоит руководить «редакцией чудес», освещать деятельность фонда в СМИ, давать интервью и комментарии журналистам. Предлагаемая заработная плата — от 45 тыс. руб. в месяц.

Ещё одна вакансия, на которую обратили внимание аналитики, — кампейнер. Это работник, отвечающий за проектирование, запуск и поддержку направленных маркетинговых акций. Кроме того, он участвует в тестировании коммуникационных каналов и анализе кейсов в отделе. На эту позицию ищут опытных кандидатов с аналитическим мышлением.

Кроме того, в Пермском крае требуются полировщики художественных изделий с зарплатой до 70 тыс. руб. Данная работа включает шлифовку ювелирных изделий. У соискателя должны быть развиты мелкая моторика, хорошее зрение и высокая концентрация внимания. Работодатель готов рассмотреть даже тех, кто не имеет никакого опыта.

Также в списке необычных вакансий октября появились предложения для управляющего клубом игры в мафию, координатора больничных мам, специалиста текстильного декоратора и раннера.

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