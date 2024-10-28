Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Работы художника из Перми вошли в крупнейшую выставку современного искусства Выставка «Двадцать один длинный, один короткий» открывается в Ельцин-центре в Екатеринбурге Поделиться Твитнуть

Вадим Михайлов. "Лот и его дочери" Фото: Коллекция Антона Козлова

В Арт-галерее Президентского культурного центра им. Бориса Ельцина в Екатеринбурге 15 ноября открывается выставка произведений из коллекции Антона Козлова «Двадцать один длинный, один короткий» (12+), посвящённая развитию современного российского искусства в период от начала 2000-х годов до настоящего времени.

В экспозицию вошло более 70 произведений современных российских художников. Выставка займёт два этажа Арт-галереи, а также свободные пространства Ельцин-центра, где будет показана масштабная инсталляция Ирины Кориной Razzlе-dazzle 2021 года, а также скульптура Ивана Горшкова «Шар» из серии «Скромное обаяние подпорок».

Экспозиция будет состоять из шести тематических разделов, в которые войдут произведения живописи, графики, фотографии, а также объекты, инсталляции и видеоработы художников самых разных направлений.

Драматургию первого раздела выставки определяют две масштабные композиции — творческого дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и художника Алексея Каллимы. Созданные практически одновременно, в 2005 и 2006 годах, работы демонстрируют противоположные фокусы внимания художников, один из которых направлен на локальную хронику событий, а другой — на броские образы рекламы и масс-медиа. Два этих масштабных полотна раскрывают характер нулевых годов во всём его многообразии.

Работы, представленные в первых трёх разделах выставки, отражают разные подходы художников к осмыслению своего времени и происходящих событий. Давид Тер-Оганьян сталкивает злободневный сюжет со стилистикой русского авангарда, напоминая о бунтарской сущности этого явления. Художники-концептуалисты старшего поколения — Елена Елагина и Игорь Макаревич — используют приём художественной мистификации, исследуя происхождение форм в русской архитектурной традиции. Буквальное «вживание» в образы героев прошлого — практика художника Владислава Мамышева-Монро, чья серия «Сказки о потерянном времени» возвращает к переломной эпохе начала XX века.

На втором этаже выставку продолжат три раздела, где будут представлены произведения 2010-2020-х годов. Один из них объединит работы художников, противопоставляющих избыточной визуальности и социальной тематике обращение к минималистичным формам или языку абстракции (например, в работах Ани Желудь и Петра Кирюши), а поискам альтернативных сред — сосредоточение на фундаментальных вопросах философии или исследовании природы изобразительного искусства (произведения Александры Паперно или Александра Повзнера).

В пятом разделе выставки зрители увидят работы начала 2020-х годов, посвящённые осмыслению событий современности — от отсылающих к формам классического искусства масштабных работ Людмилы Барониной и Егора Федоричева до хроники повседневной жизни, в которую складываются скриншоты мобильного телефона Игоря Самолета и обобщающего опыт русских художников прошлых поколений объекта Романа Сакина «Сундук современного русского искусства».

Финалом экспозиции станут работы Александра Гронского. Противопоставив усложнённой риторике современного искусства метод прямой фотографии, он фиксирует на своих кадрах едва заметные изменения привычной городской среды.

Название выставки заимствовано у работы группы "МишМаш", которая также будет представлена в экспозиции. В основе работы лежит сюжет усложняющейся коммуникации между людьми.

Экспозиция составлена так, чтобы представить искусство разных российских регионов. Среди 28 самых выдающихся российских художников последних десятилетий есть и один пермяк — Вадим Михайлов. В Ельцин-центре будут представлены две его работы. Одна из них, «Лот и его дочери», по данным Forbes, была куплена на арт-салоне Cosmoscow год назад за 370 тыс. руб., это была одна из самых заметных покупок прошлогоднего салона современного искусства.

Вадим Михайлов — ярчайшая фигура современного искусства. Художник родом из Перми работает сейчас в Санкт-Петербурге. Его «фирменная» техника — сграффито, то есть процарапывание, с помощью которого он даёт новую жизнь старым предметам мебели, тканям, одежде, архитектурным деталям и т.д. Сверхсюжет творчества Михайлова — наложение, наслоение настоящего на прошлое. В работах художника часто видны фольклорные, исторические, мифологические, религиозные подтексты, которые дают новое понимание настоящего момента времени.

«Новый компаньон» подробно рассказывал о персональной выставке Вадима Михайлова в Музее современного искусства PERMM.

Коллекция Антона Козлова, формирование которой началось весной 2019 года, представляет историю развития советского нонконформизма и современного российского искусства, охватывая период с 1957 года по настоящее время. На сегодняшний день коллекция насчитывает более тысячи произведений порядка ста художников. Структура коллекции соответствует ключевым направлениям искусства послевоенного периода: абстракция, кинетическое искусство и оп-арт, метафизическое искусство, московский концептуализм, соц-арт и другие. Особое место в коллекции занимает искусство 2010-2020-х годов. Помимо традиционных видов изобразительного искусства — живописи, графики и скульптуры — представлено всё многообразие актуальных художественных практик, от объектов и инсталляций до фотографии и видеоарта.

Выставка «Двадцать один длинный, один короткий» будет работать в Ельцин-центре до 23 февраля 2025 года. Кураторы — Галина Шубина и Светлана Усольцева.

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