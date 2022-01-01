Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Держаться корней Музей PERMM открыл первые выставки сезона Поделиться Твитнуть

Когда пермские художники и кураторы переезжают в Санкт-Петербург, происходит какой-то качественный скачок: как будто получив некий катализатор, они начинают работать на новом смысловом и эстетическом уровне; раньше это были просто хорошие художники, а после переезда они становятся звёздами изобразительного искусства. Один из ярчайших примеров — Вадим Михайлов, выпускник программы «Арт-политика», который в бытность свою в Перми работал интересно и заставлял пристально следить за своим творчеством местных специалистов и коллекционеров, но, перебравшись в Питер, стал ещё и очень востребованным: как нам сообщили по секрету, незадолго до начала его пермской персональной выставки «Это другое» (18+) несколько его работ приобрёл Кирилл Серебренников.

Пермяки могли следить за ростом художника и после его переезда, поскольку Вадим исправно принимает участие в пермских выставочных проектах, в том числе благотворительных, однако его большая персональная выставка здесь впервые. Она задумывалась ещё в мае, но тональность окружающей действительности заставила пересмотреть творческие планы. Сейчас, когда выставка всё-таки состоялась, директор PERMM Наиля Аллахвердиева задумалась, чем её дополнить: «Это другое» занимает один этаж музея из трёх, а именно второй. Присоединиться согласился Сергей Деникин — ещё один бывший пермяк, живущий в Санкт-Петербурге. Свою тотальную инсталляцию «Следуя (по) муравьиной тропе» (12+) он подготовил в режиме проектной резиденции с нуля за две недели.

Вадим Михайлов. Выставка «Это другое»

Андрей Чунтомов

Эти выставки находятся, по выражению Наили Аллахвердиевой, в содержательном диалоге. Они построены на визуальном контрасте: экспозиция Михайлова тёмная, насыщенная, плотная; инсталляция Деникина — воздушная, полупрозрачная, тонкая; однако обе выставки посвящены пермской почве, корням вдохновения и цветам, из этих корней произрастающим. В середине октября на третьем этаже откроется ещё одна экспозиция — «Из глубины» (6+), подготовленная Мариной Пугиной, куратором родом из Перми, живущей нынче всё в том же Питере, и получится трёхэтажная композиция о живой природе и природе художественного вдохновения.

Начиная просмотр с первого этажа, зритель попадает в причудливый и хрупкий мир растений и насекомых, населённый загадочными персонажами. Судя по стилистике графики, внедрённой в инсталляцию Деникина, это детский взгляд на природу, когда реальность видится похожей на комикс, герои которого общаются при помощи «облаков с буквами», жаль, их высказывания малоразборчивы. Здесь много архетипического, пришедшего откуда-то из подкорки, связанного с памятью предков. Автор инсталляции предлагает зрителю пройти через лабиринт, состоящий из трав, корней, семечек и насекомых, где каждая былинка выделяется и укрупняется, становится важной и многозначительной, как в фантастической истории про уменьшившихся детей Карика и Валю.

Выставка Вадима Михайлова — тоже лабиринт, но тёмный и даже мрачный, хотя при внимательном рассмотрении его детали часто вызывают улыбку. Дизайнер Евгения Михеева раскрасила экспозицию в интенсивные чёрный и красный цвета и максимально усложнила передвижение между экспонатами — пространство вроде небольшое, а блуждаешь и блуждаешь.

Надо объяснить, почему выставка промаркирована на 18+. Ничего «такого» здесь нет, но есть так называемый «тревожный контент»: образы vanitas, черепа и скелеты здесь показаны иронически, как в известном паблике «Страдающее Средневековье», и перемежаются когтистыми и зубастыми персонажами из европейского Хэллоуина. Как в страшных мультиках Тима Бёртона, здесь ужасное сочетается с невинным: детскими игрушками, образами из диснеевских мультфильмов. Так что 18+ — это знак для родителей: если школьник (а может быть, и дошкольник) готов к восприятию подобной эстетики, он придёт в восторг от этого лабиринта, который бесконечно увлекательно проходить и изучать, обнаруживая неожиданности за каждым поворотом.

Сергей Деникин. Выставка «Следуя (по) муравьиной тропе»

Андрей Чунтомов

Основная техника Вадима Михайлова в этой выставке — сграффито, то есть процарапывание, но не менее важны найденные предметы и текстиль. В качестве «холстов» художник использует найденные в покинутых художественных мастерских старые зеркала и столешницы, прекрасную полукруглую оконную раму в стиле модерн, заменённую во время ремонта, целую серию пальто и курточек, а порой — настоящий холст, густо покрытый краской, поверх которой выцарапано целое шествие причудливых образов, словно сошедших со средневекового гобелена и переведённых на «язык» графики.

Дизайнеру показалось, что размещать в этом пространстве этикетки неуместно, поэтому посетители получают схему зала, где все экспонаты поименованы по номерам, которые можно найти на полу музея. Экспонат №1 называется «Некрасов»: художник увидел в фамилии поэта «некро», то есть «смерть», и соединил бюстик Некрасова с корнями растений, найденных на Смоленском кладбище.

Главный экспонат находится не у входа в лабиринт и не в центре — он в самой глубине, добираться к нему нужно через все повороты и закоулки. Это прекрасное белое платье для невесты-ходулистки, подол у него такой длинный, что рукава — под самым потолком музея, и верхняя часть покрыта чёрно-белыми сграффито. Объект, созданный в соавторстве с Эмилией Санги, называется «Бесстрашие». Это, разумеется, метафора, столь же выразительная, сколь и загадочная.

Пытливый и подкованный зритель найдёт здесь множество культурных аллюзий, от библейских сюжетов и образов до икон масскульта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.