Алёна Бронникова ИГЖН аннулировала аттестат директора пермской УК «Качество жизни» Ранее Вера Гудкова неоднократно нарушала законодательство в сфере ЖКХ Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края аннулировала квалификационный аттестат директора пермской УК «Качество жизни» Веры Гудковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В июле текущего года по материалам ИГЖН мировым судьёй за многочисленные нарушения при содержании многоквартирного дома № 126 по ул. Пермской в Перми Вера Гудкова была дисквалифицирована на шесть месяцев. Сведения о её дисквалификации внесены реестр дисквалифицированных лиц ФНС России, что и послужило основанием для аннулирования аттестата», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, ранее Гудкова неоднократно нарушала законодательство в сфере ЖКХ как должностное лицо и привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Теперь, чтобы снова получить аттестат, она должна подтвердить профессиональный уровень знаний в сфере ЖКХ, сдав экзамен.

В июле краевая ИГЖН отстранила Гудкову от должности руководителя УК в связи с ненадлежащим обслуживанием МКД на ул. Пермской, 126 до 16 января 2025 года. Во время проверки ведомство обнаружило загрязнения на полу, стенах, радиаторах, подоконниках и лестничных ограждениях и территории общего пользования.

Женщина пыталась обжаловать решение суда. Ей удалось снизить срок дисквалификации до шести месяцев, другая часть жалобы осталась без удовлетворения.

По данным checko.ru, Вера Гудкова до 2021 года являлась индивидуальным предпринимателем. В данный момент она является самозанятой, а также учредителем трёх и руководителем четырёх организаций: УК «Качество жизни», ТСЖ «Ленина, 10», управляющим недвижимым имуществом ООО «Верное решение», а также компании по производству напитков ООО «Дары Белогорья».

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