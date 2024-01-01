ИГЖН дисквалифицировала директора пермской УК «Качество жизни» Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае инспекция госжилнадзора добилась отстранения от должности директора управляющей компании «Качество жизни» Веры Гудковой. Это решение связано с ненадлежащим обслуживанием многоквартирного дома по адресу: ул. Пермская, 126, сообщает «Рифей».

В ходе проверки выяснилось, что территории общего пользования не подметаются, а также обнаружены загрязнения на полу, стенах, радиаторах, подоконниках и лестничных ограждениях.

В связи с данными нарушениями в отношении Гудковой было заведено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях, которое впоследствии было направлено в мировой суд Ленинского района Перми.

В мае суд, принимая во внимание серьезность правонарушений, неоднократные штрафы и их неуплату, признал Гудкову виновной и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

Не согласившись с решением, женщина подала апелляцию в Ленинский районный суд, который снизил срок дисквалификации до шести месяцев, оставив другую часть жалобы без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу.

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