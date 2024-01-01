В конце недели Пермский край накроют снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Снегопады накроют Пермский край в конце недели, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

До четверга количество осадков в регионе ещё будет минимальным, однако в последний день октября к Прикамью подойдёт активный глубокий циклон. Он вызовет небольшое потепление и интенсивный дождь, мокрый снег и снег, ветер усилится до 10 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В пятницу, 1 ноября, северо-запад края накроют снегопады. Их количество будет зависеть от фактической траектории циклона, центр которого расположится в районе Баренцева моря.

При этом, говорят метеорологи, есть вероятность того, что на севере Пермского края к концу недели уже сформируется снежный покров.

Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщали, что мокрый снег вероятен уже 30 октября.

Жителей Пермского края также предупреждали о неблагоприятных метеорологических явлениях в понедельник, 28 октября. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах — гололедица. Температура воздуха — около 0 градусов.





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