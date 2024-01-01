Алёна Бронникова Утром 28 октября в Пермском крае ожидаются туман и гололедица на дорогах Температура воздуха в течение недели ожидается близкой к 0 градусов Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях 28 октября. По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах — гололедица.

В краевом МЧС водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, двигаться с учётом дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть осторожными при переходе проезжей части.

«По предварительному прогнозу, в начале следующей недели сохранится повышенный на 2-4° выше климатической нормы температурный фон с небольшими осадками. Мокрый снег, снег, 30 октября по западу с дождём», — информирует пермский гидрометцентр.

Эксперты ГИС-Центр ПГНИУ также обращают внимание, что до 30 октября в регионе температура воздуха будет сохраняться около 0°. Погода будет облачной, со слабым ветром и слабыми осадками в виде мокрого снега. Ночные минимумы 29 и 30 октября могут составить -2…-3°. Выход циклона с более значительными осадками в виде мокрого снега ожидается 31 октября.

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