В жёсткой аварии на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали женщина и ребёнок Поделиться Твитнуть

На 100 км федеральной трассы Пермь-Екатеринбург вечером 26 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое — женщина 60 лет и десятилетний мальчик, сообщает Кунгурская поисково-спасательная служба.

По информации спасателей, столкнулись автомобили марки «Шкода Фабиа» и «Соболь». В ГИБДД разбираются в причинах аварии.

По прибытии на место происшествия, спасатели и пожарные выполнили работы по стабилизации и обеспечению пожарной безопасности повреждённых транспортных средств, а затем начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о столкновении на трассе под Пермью пяти автомобилей. Водитель автомобиля «Тойота Рав 4» не соблюдал безопасную дистанцию до машины, движущейся впереди. В результате транспортное средство врезалось в «Шкоду Октавиа», та в «Ладу Весту», «Шевроле Круз» и «ВАЗ-21043». Никто из участников ДТП не пострадал.

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