В ГИБДД рассказали о цепной аварии с пятью автомобилями под Пермью Поделиться Твитнуть

Утром 22 октября рядом с трассой Пермь—Краснокамск произошло столкновение с участием пяти автомобилей. В телеграм-каналах Перми появились кадры с места ДТП, на которых видно, как машины столкнулись друг с другом, вызвав массовую цепную аварию.

Согласно информации от сотрудников ГИБДД, инцидент случился во вторник в 8:10. Автомобиль «Тойота Рав 4», которым управлял мужчина 1999 г.р., двигался в сторону Краснокамска. Предварительно установлено, что водитель на ул. Шоссейной в п. Никитино не соблюдал безопасную дистанцию до машины, движущейся впереди. В результате он врезался в «Шкоду Октавиа», после чего произошло несколько столкновений с другими автомобилями: «Ладой Вестой», «Шевроле Круз» и «ВАЗ-21043».

Никто из участников ДТП не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.





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