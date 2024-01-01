Алёна Бронникова Власти Перми определили подрядчика на ремонт сквера в Мотовилихинском районе Стоимость работ составит 36 млн рублей Поделиться Твитнуть

МКУ «Содержание объектов благоустройства» заключило контракт на выполнение работ по текущему ремонту сквера на территории Мотовилихинского района Перми по ул. Уральской. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Всего на участие в конкурсе поступило шесть заявок от организаций, одна была отклонена в связи с несоответствием участника закупки установленным в извещении требованиям. Наиболее высокая итоговая оценка по результатам рассмотрения заявок комиссией составила 97,5. Победителем оказалось ООО «Техдоргрупп», предложившее выполнить работы в объёме, равном начальной цене контракта.

Согласно техзаданию, подрядчик должен в течение 46 рабочих дней с момента заключения контракта выполнить демонтажные работы, замену покрытия, устройство дорожек, бетонных водоотводных лотков и бортового камня, ремонт лестниц, восстановление газонов и цветника, установить скамейки, урны и цветочные вазоны.

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