Алёна Бронникова На ремонт сквера в Мотовилихинском районе Перми выделили 36 млн рублей Подрядчик должен выполнить работы за 46 дней Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми планируют отремонтировать сквер на ул. Уральской. МКУ «Содержание объектов благоустройства» опубликовало на сайте госзакупок электронный конкурс на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36 млн руб. Средства на работы выделят из бюджета Перми.

Срок подачи заявок — до 14 октября. Итоги подведут через три дня.

Согласно техзаданию, подрядчик должен в течение 46 рабочих дней с момента заключения контракта в 2024 году выполнить работы на участке, ограниченном улицами Уральской, Свердлова и Садовой.

В перечень работ вошли демонтажные работы, замена покрытия, устройство дорожек, бетонных водоотводных лотков и бортового камня, ремонт лестниц, восстановление газонов и цветника, установка скамеек, урн и цветочных вазонов. Гарантийный срок работ устанавливается на 24 месяца, на покраску элементов — 12 месяцев.

В начале сентября МАУК «Городской центр охраны памятников» объявило конкурс на ремонт объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» на ул. Уральской в Перми. Работы оценили в 10,6 млн руб.

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