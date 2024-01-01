Ремонт мемориала в Перми оценили в 10,6 млн рублей Работы должны быть выполнены до конца года Поделиться Твитнуть

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» / фото: тг-канал Дмитрия Махонина

МАУК «Городской центр охраны памятников» объявило конкурс на ремонт объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного в Перми на ул. Уральской. Информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчика должны назвать 17 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 10 млн 657 тыс. руб.

Разработанный проект реставрации включает в себя замену плитки, лакокрасочного покрытия артиллерийского орудия, окраску постамента «вечный огонь» и пятиконечной ступенчатой звезды, очистку и окрашивание дугообразных стен, пилонов и трапециевидной стелы. Также некоторые элементы планируют обработать антивандальным покрытием «Градозащитник», которое позволит смывать водой нанесённые поверх него граффити.

Как уточняет «Рифей», ремонтные работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Памятник с мемориальным комплексом был открыт в мае 1985 года. Ранее он принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы», поэтому находился в конкурсной массе предприятия и мог быть продан с молотка. В октябре 2022 года объект перешёл в госсобственность.

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