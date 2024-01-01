Алёна Бронникова Китайское кладбище в Перми получило статус объекта культурного наследия Приказ о включении объекта в реестр принят 24 октября Поделиться Твитнуть

Схема границ территории / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Участок расположенного в Индустриальном районе Перми Верхнемуллинского кладбища, на котором захоронены граждане КНР, признан объектом регионального значения — ансамбля «Памятное место «Захоронения граждан КНР». Приказ о включении данной территории по ул. 4-й Кордонной в реестр объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края был принят 24 октября краевой инспекцией по охране ОКН.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, захоронения здесь проводились с 1956 года до середины 1990-х. Под охраной будут находиться могилы и установленная на указанном участке бетонная стела. На неё нанесён текст на русском и китайском языках от коллектива китайских практикантов в 1963 году в память о товарищах — «умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы». Проект приказа был подготовлен ещё в прошлом году.

На территории памятника запрещается капитальное строительство, проведение земляных, и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению ансамбля, и пр. При этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

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