Алёна Бронникова
Китайское кладбище в Перми получило статус объекта культурного наследия
Приказ о включении объекта в реестр принят 24 октября
Участок расположенного в Индустриальном районе Перми Верхнемуллинского кладбища, на котором захоронены граждане КНР, признан объектом регионального значения — ансамбля «Памятное место «Захоронения граждан КНР». Приказ о включении данной территории по ул. 4-й Кордонной в реестр объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края был принят 24 октября краевой инспекцией по охране ОКН.
Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, захоронения здесь проводились с 1956 года до середины 1990-х. Под охраной будут находиться могилы и установленная на указанном участке бетонная стела. На неё нанесён текст на русском и китайском языках от коллектива китайских практикантов в 1963 году в память о товарищах — «умершим при исполнении своего долга, помогавшим строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы». Проект приказа был подготовлен ещё в прошлом году.
На территории памятника запрещается капитальное строительство, проведение земляных, и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению ансамбля, и пр. При этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.
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