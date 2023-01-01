Екатерина Артёмова Китайское кладбище в Перми получит статус объекта культурного наследия Уже подготовлен соответствующий приказ Поделиться Твитнуть

В перечень выявленных на территории Пермского края объектов культурного наследия планируется включить участок расположенного в Индустриальном районе Перми Верхнемуллинского кладбища, на котором захоронены граждане КНР. Соответствующий проект приказа подготовила Госинспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Как следует из документа, речь идёт об огороженном участке в западной части кладбища. Захоронения здесь проводились с 1956 года до середины 1990-х. Под мемориальной охраной будут находиться как сами могилы, так и установленный в этой части кладбища Мемориал советско-китайской дружбе. Мемориал представляет собой бетонную стелу с мраморной плитой, на которую нанесён текст на русском и китайском языках в память о товарищах, помогавших «строить коммунизм ради укрепления китайско-советской дружбы».

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