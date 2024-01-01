В Перми 27 октября изменится схема движения трамваев В связи с ремонтом частично закроют улицу Дзержинского Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

С 27 октября на один день изменятся маршруты движения трамваев в Перми. В частности, трамвайный маршрут №3 временно прекратит работа из-за ремонтных работ на улице Дзержинского. Пермякам, которые захотят в этот день добраться до «Красного октября», придётся воспользоваться автобусом. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

В воскресенье, 27 октября, проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет открыт только с 05:00 до 08:00. А вечером — с 20:00 до 00:00.

Таким образом, движение вагонов на ул.Дзержинского возобновят к вечеру.

Напомним, ранее в Дзержинском районе Перми на несколько дней ограничивали движение транспорта по ул. Красина. Частичное перекрытие участка было связано с необходимостью обеспечить безопасность проезда транспорта при устройстве колодцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.