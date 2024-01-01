Зарина Ситдикова На участке дороги по улице Красина в Перми ограничат движение транспорта На одной полосе будут проводиться ремонтные работы Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми до 16 октября будет ограничено движение транспорта по ул. Красина. Об этом сообщается в telegram-канале регионального министерства транспорта.

В ведомстве уточнили, что временное ограничение проезда вводится на одной полосе в сторону кольца.

По информации Центра безопасности дорожного движения Пермского края, частичное перекрытие участка связано с необходимостью обеспечения безопасности проезда транспорта при устройстве колодцев.

В краевом минтрансе попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Как ранее писал «Новый компаньон» в Перми повторно продлевается ограничение на выезд с ул. Старцева к ул. Грибоедова в ночное время. Движение на участке будет запрещено в течение трёх дней. Это нужно для завершения работ по окрашиванию нового надземного перехода.

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