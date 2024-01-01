В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавшего от пули в школе мальчика Он находится в одной из пермских больниц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, 15-летний мальчик из Кудымкарского муниципального округа, который пострадал от пули из пневматического оружия на уроке «Основы безопасности и защиты Родины», лечится в условиях стационара.

В ведомстве подтвердили, что школьник находится в одной из пермских больниц. Ранее СМИ писали, что его доставили из школы Ёгвы сначала в Кудымкар, а потом на вертолёте в Пермь, в отделение нейрохирургии.

«Ребёнок находится в стабильном состоянии, продолжает лечение в условиях стационара», — добавили в минздраве.

Напомним, происшествие случилось днём 16 октября в спортзале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа. Во время учебных стрельб из пневматического оружия 15-летний мальчик получил проникающее пулевое ранение головы справа. Сообщалось, что ребёнок получил тяжкий вред здоровью.

Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

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