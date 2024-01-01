Пермские власти рассказали о судьбе советского панно «Наука» В 2017 году его демонтировали во время капремонта здания Поделиться Твитнуть

В пресс-службе мэрии Перми «Новому компаньону» рассказали о судьбе знаменитого советского панно «Наука», которое больше 30 лет украшало здание НИИУМС (ул.Ленина,66) в центре Перми.

Как сообщили в городском департаменте культуры и молодёжной политики, с учётом состояния арт-объекта, а также из-за сложности технологического процесса его производства, воссоздать аутентичное панно не представляется возможным. В то же время «прорабатывается вопрос принятия панно в муниципальную собственность».

«В настоящее время рассматривается вопрос о возможности частичного размещения панно либо на глухой части фасада здания ПГГПУ со стороны ул.Пушкина,44, либо в пространстве строящегося межвузовского кампуса «Будущее Пармы» ПНИПУ», — пояснили в мэрии.

В то же время в беседе с «Новым компаньоном» пермский художник Рустам Исмагилов заявил, что это панно окончательно утеряно.

«Уничтожено. Растащили на сувениры», — сказал Исмагилов.

Советское панно «Наука» — работа супругов Степана и Елены Колюпановых. Оно изготовлено из эмалированных панелей, которые сделали на Лысьвенском металлургическом заводе, а затем установили на фасаде здания НИИУС в 1982 году. Арт-объект посвящён научно-техническому прогрессу и стремлению к переустройству мира с помощью науки.

В 2017 года во время капремонта здания его «Науку» демонтировали. Это вызвало протест и негодование пермяков, однако выяснилось, что это произведение искусства не внесено в реестр объектов культурного наследия и формально никому не принадлежит. Пермские власти пообещали сохранить арт-объект, но позже его судьба была неизвестна. В каталоге монументального искусства Перми на сайте Пермской художественной галереи этот объект значится утраченным.

Напомним, в октябре в Дзержинском районе Перми на здании корпуса научно-производственного предприятия «ТИК» (ул.Докучаева, 37) появилось панно «Наука 2.0». Его создали пермские художники Алексей Besto и Борис Guliver. Автором эскиза выступил Рустам Исмагилов. Эта работа — отсылка к панно Колюпановых и продолжает тему научно-технического прогресса.

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