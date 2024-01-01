В Перми появилось новое панно «Наука» Оно находится в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

Фото: НПП «ТИК»

В Перми на территории научно-производственного предприятия «ТИК» (ул. Докучаева, 37) появилась копия знаменитого советского панно «Наука», которое демонтировали в 2017 году со здания пермского НИИУМСа (ул. Ленина, 66).

Новую работу назвали «Наука 2.0». Она украшает производственный корпус и символизирует связь прошлого, настоящего и будущего предприятия, сообщили в НПО «ТИК».

Эскиз работы выполнил Рустам Исмагилов, а само панно сделали художники Алексей Besto и Борис Guliver.

Отметим, советское панно «Наука» появилось на фасаде НИИУМСа в 1982 году. Авторами этой работы были художники-скульпторы Степан и Елена Колюпановы. Оно было посвящено научно-техническому прогрессу. В центре композиции — четыре фигуры учёных. С помощью микроскопов, книг и прочих приборов они вырабатывают новые идеи.

Работа была сделана из эмалированных панелей, которые изготовили на Лысьвенском металлургическом заводе.

В 2017 году собственники здания, сославшись на аварийное состояние фасада, решили демонтировать панно.

Хотя это произведение искусства и не было внесено в реестр культурного наследия и формально никому не принадлежало, пермяков возмутило, что его демонтировали. В ответ на гнев горожан пермские власти пообещали сохранить панели и перевезти их в хранилище. Однако дальнейшая их судьба неизвестна.

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