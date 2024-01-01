Алёна Бронникова Оборот общественного питания в Прикамье вырос на 7,5% С начала года он составил 31 млрд рублей Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, за январь-сентябрь 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 581,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,4% больше к соответствующему периоду прошлого года, когда данный показатель составил 514,3 млрд руб. В макроструктуре оборота розницы доля непродовольственных товаров превысила долю пищевых и составила 51,9%.

При этом за рассматриваемый период оборот розничной торговли края на 98% формировался торгующими организациями и ИП, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи продукции на ярмарках и розничных рынках составила 2%.

По итогам трёх кварталов оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 31,7 млрд руб., что на 7,5% выше уровня АППГ (27,1 млрд руб.). Кроме того, объём товарных запасов в организациях розничной торговли составил 49,9 млрд руб. Это соответствует 44 дням торговли.

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