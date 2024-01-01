Алёна Бронникова Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых Показатель превысил исторический максимум 2022 года Поделиться Твитнуть

На заседании Совета директоров Банка России 25 октября принято решение о повышении ключевой ставки на ещё на 2 процентных пункта. С сегодняшнего дня она установлена на уровне 21%, что выше исторического максимума в 2022 году, когда ставка доходила до 20%. Это уже третье повышение подряд.

Как отмечает регулятор, инфляция складывается выше июльского прогноза, инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, рост спроса превышает возможности расширения предложения. Дополнительные бюджетные расходы и расширение дефицита бюджета РФ в текущем году имеют проинфляционные эффекты.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — добавляет пресс-служба ЦБ.

Как указано в релизе, в сентябре рост цен увеличился до 9,8% в пересчёте на год (в августе — 7,5%), базовая инфляция — до 9,1% (7,7% в августе). Инфляционное давление приблизилось к максимальным значениям с начала года. Годовая инфляция к 21 октября составила 8,4%, по итогам ожидается в пределах 8-8,5%.

Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться на следующем заседании Совета директоров Банка России 20 декабря 2024 года.

В комментарии о последствиях роста ключевой ставки для рынка многоквартирного строительства руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик отметил, что решение Совета директоров ЦБ окажет незначительное влияние, поскольку рыночные ставки ипотеки уже вышли за пределы доступности для массового покупателя. В третьем квартале продажи лотов на рынке первичного жилья снизились до рекордных уровней 2015 года и держатся в основном за счёт семейной ипотеки и тех покупателей, которые обладают достаточными накоплениями денежных средств.

«Темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности съедают маржинальность девелоперского бизнеса. Это является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам. В таких условиях несложно прогнозировать существенное сокращение стартов новых строек многоквартирных домов, прежде всего в населённых пунктах с низкой ценой продаж. Рынок будет приходить в баланс через сокращение предложения», — сообщил эксперт.

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