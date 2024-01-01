Алёна Бронникова Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых Годовая инфляция составила 9% Поделиться Твитнуть

Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Годовая инфляция на 9 сентября составила 9%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

По мнению совета директоров Банка России, инфляционное давление остаётся высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности роста предложения товаров и услуг. Чтобы возобновить процесс дезинфляции и вернуть инфляцию к 4-4,5% в 2025 году, необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти, потребительская активность, несмотря на замедление, сохраняется высокой, денежно-кредитные условия ужесточились. Безработица снова обновила исторический минимум, рост зарплат замедлился, но остаётся повышенным и опережает рост производительности труда. По данным ВВП за второй квартал 2024 года и по оперативным индикаторам в июле-августе, рост российской экономики несколько замедлился, что эксперты связывают с увеличением ограничений предложения и спадом внешнего спроса.

«Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту», — отмечают эксперты.

Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассмотрен на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября.

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