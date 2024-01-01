Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки смогут бесплатно обучиться операторскому искусству Стартует приём заявок в кинолабораторию для начинающих операторов документального кино Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В феврале и марте 2025 года в Перми впервые пройдёт кинолаборатория «Видимо. В фокусе» (18+) — единственный кураторский интенсив в России, направленный на развитие навыков начинающих операторов в документальном кино. Участники лаборатории получат возможность совместно с приглашёнными режиссёрами создать короткометражные фильмы о Пермском крае, попутно повысив свой профессиональный уровень.

Участники интенсива на протяжении 20 дней будут изучать теорию и практику операторского и звукооператорского искусства. В рамках второго этапа лаборатории участники совместно с приглашёнными режиссёрами создадут пять короткометражных документальных фильмов о жизни и природе Пермского края, которые будут показаны в конце 2025 года.

Кураторы интенсива — ведущие специалисты в области кино: Ирина Шаталова, основатель Международного фестиваля документального кино «Докер»; Юлия Галочкина, оператор более 40 фильмов и сериалов, и Олег Перцовский, звукорежиссёр и звукооператор полнометражных картин.

Участники из Пермского края смогут пройти обучение в лаборатории бесплатно, дополнительно будет доступно восемь платных мест на кураторский интенсив, который включает в себя все занятия, кроме производства фильмов.

Ольга Аверкиева, руководитель проекта: «Видимо. В фокусе»:

— Это единственная в стране кинолаборатория для операторов документального кино. Кураторы лаборатории — действующие операторы игрового и неигрового кино с опытом преподавания — приедут прямо со съёмочных площадок, чтобы научить участников своему ремеслу.

Сейчас в регионах активно развивается кинопроизводство. Новые знания, навыки и связи помогут участникам нашей лаборатории быстро влиться в киносообщество. Обычно студенты таких курсов создают фильм на собственные средства, а обучение не предполагает практики. Наш интенсив включает в себя отработку операторского мастерства и производство фильма.

Подача заявок открыта до 1 декабря 2024 года. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о другом новом проекте, связанном с развитием документального кино в Пермском крае, — первом питчинге документальных фильмов, который планирует проводить АНО «Центр развития кинопроизводства».





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