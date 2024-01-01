Мокрый снег и туман 26 октября спровоцируют рост числа ДТП в Пермском крае Предупредили в МЧС Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 26 октября, в Пермском крае ожидается ухудшение погоды: на юге пройдёт дождь, в центральных районах и на севере — снег и мокрый снег, местами будет туман, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью будет опускаться до -3°С, а днём поднимется не выше отметки в +5°С. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями велика вероятность образования заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и техногенных пожаров.

В Едином центре поддержки жителям рекомендовали одеваться по погоде и не допускать переохлаждения; водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, при образовании заторов на дорогах — выбирать пути объезда.

«Всем жителям и гостям Пермского края советуем соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья печами и электроприборами», — добавили в ведомстве.

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