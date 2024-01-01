Появилось видео задержания замминистра энергетики РФ по связанному с Прикамьем делу Обыски прошли в его дома и на работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция опубликовала видео задержания заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова, который подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. На видео также запечатлены следственные действия по уголовному делу, в том числе обыски дома на работе у подозреваемых. Об этом в своём telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали действующего и бывшего заместителей министра энергетики РФ, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, было возбуждено в июне текущего года. Предварительно установлено, что в период с 2014 по 2023 год должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме», — написала Волк.

Она также отметила, что конце июня двоим участникам криминальной схемы уже предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее стало известно, что Молчальникову вменяют три эпизода, которые он совершил ещё будучи директором департамента угольной промышленности Минэнерго. В частности, он подписал контракт на демонтаж зданий и сооружений, на рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты «Усьва-3» (Гремячинский городской округ Пермского края). При этом фактически работы были выполнены не в полном объёме, однако деньги подрядчик получил сполна.

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