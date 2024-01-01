Силовики задержали замминистра энергетики РФ по связанному с Прикамьем делу Его обвиняют в превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Сотрудники ФСБ и МВД 24 октября провели обыски, итогом которых стало задержание заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова и его предшественника на этом посту Анатолия Яновского.

По данным издания «Коммерсантъ», Мочальникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Правоохранители считают, что он совершил преступления, ещё будучи директором департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из эпизодов касается контракта на демонтаж зданий и сооружений, на рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты «Усьва-3» (Гремячинский городской округ Пермского края). Эта шахта, которую закрыли в 1957 году, относится к Кизеловскому угольному бассейну.

В частности, в 2018 году Мочальников подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест», которое было исполнителем контракта. Подрядчик предоставил недостоверные данные об объёме выполненных работ и затратах. Чиновник знал об этом, но подписал документ. В итоге компании выплатили деньги в полном объёме, что принесло большой ущерб бюджету.

Суд должен избрать меру пресечения для чиновника 25 октября.

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