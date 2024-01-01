В Прикамье участникам СВО из Добрянки продлили меры поддержки Они освобождены от уплаты земельного налога Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Добрянской городской думы на заседании 25 октября продлили действие мер поддержки участников СВО, которые касаются налогов.

С 2022 года участников СВО из Добрянского ГО освободили от уплаты земельного налога.

На сегодняшнем заседании депутаты продлили действие этой льготы в отношении налогов по итогам 2024 года, сообщает телеграм-канал «На местах».

Эта льгота для участников СВО распространяется на все земельные участки, которые находятся в собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или наследуемого владения.

Напомним, в марте краевые власти расширили перечень категорий граждан, которые имеют право не платить транспортный налог. В октябре прошлого года участников СВО из Прикамья освободили от уплаты налога на одно транспортное средство из льготируемых категорий, а позже от транспортного налога освободили жён участников СВО и служащих Росгвардии.

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