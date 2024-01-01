Алёна Бронникова В Пермском крае освободили от транспортного налога жён участников СВО Льгота рассчитана также на служащих в Росгвардии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Парламент Пермского края рассмотрел законопроект о расширении перечня категорий граждан, освобождаемых от уплаты транспортного налога. Депутаты поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина в двух чтениях на пленарном заседании 21 марта.

В октябре прошлого года участников СВО из Прикамья освободили от уплаты налога на одно транспортное средство из льготируемых категорий. Мерой поддержки могут воспользоваться жители региона, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции по мобилизации, добровольцы и проходящие военную службу по контракту.

Согласно принятому законопроекту, в перечень вошли призванные на военную службу по мобилизации или проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии, проходящие службу в войсках Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также супруги участников СВО. Кроме того, документом предложено предоставить возможность применения льготы в течение трёх налоговых периодов независимо от даты начала участия в спецоперации.

«Наши земляки с честью и мужеством исполняют свой долг. С первых дней спецоперации регион предпринимает все усилия, чтобы обеспечить благополучие участников СВО и их близких, предоставляя им финансовую, юридическую и психологическую помощь. Необходимо и дальше совершенствовать региональную систему мер поддержки, учитывая обратную связь от бойцов и их семей», — отметил спикер краевого заксобрания Валерий Сухих.

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