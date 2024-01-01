В бюджет Пермского края поступило 77% запланированных на год доходов Профицит на 1 октября составил 8,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

За девять месяцев 2024 года в бюджет Пермского края поступило 169,7 млрд руб., что составляет 77,3% от годового плана. Сумма расходов составила 161,1 млрд руб. (61,5% от плана). Таким образом, на 1 октября в бюджете сложился профицит в 8,5 млрд руб.

Согласно данным об исполнении краевого бюджета минфина Прикамья, сумма поступлений по налогу на прибыль организаций за указанный период составила 57,7 млрд руб., что на 18% меньше показателей АППГ. При этом доходы от налогов физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли на 20% и составили 39,4 млрд руб.

За январь-сентябрь зафиксирован рост доходов бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (589,2% к АППГ). Фактически поступило 6,1 млрд руб., или 94% от общего плана на 2024 год. Поступление налогов на имущество оказалось выше прошлогодних показателей на 20,5% — 15,3 млрд руб., или 74,6% от текущего плана. Поступления от транспортного налога превысили показатели 2023 года на 35,1% и составили 1,6 млрд руб., или 44,8% от плана.

Сумма безвозмездных поступлений по-прежнему остаётся ниже прошлогодних показателей. На 1 октября по данной статье доходов в бюджет поступило 22,8 млрд руб. (72,3% от плана), что на 23,9% ниже АППГ. Отмечается также снижение объёмов дотаций, субсидий и субвенций из федеральной казны и прочих бюджетов. В бюджет поступило 20,1 млрд руб. (69,8% от плана), что ниже прошлогодних значений на 29,4%.

В целом сумма доходов к 1 октября оказалась на 0,8% ниже, чем за АППГ.

Исполнение расходов бюджета Прикамья относительно соответствующего периода 2023 года составило 96,7%. Больше всего выросли траты на охрану окружающей среды —274,3% относительно прошлого года, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 143,1% и здравоохранение (120,8%, наибольший рост трат на медпомощь в дневных стационарах — 740,3%).









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