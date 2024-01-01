Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На пермскую сцену возвращаются актёрские капустники Конкурс «Солёные уши» пройдёт в 17-й раз Поделиться Твитнуть

Конкурсное выступление Пермского ТЮЗа на конкурсе "Солёные уши" 2021 года

Евгений Малышев

В Перми после двухлетнего перерыва состоится конкурс театральных капустников «Солёные уши» (18 +). Он пройдёт 5 ноября на сцене Пермского театра кукол и будет посвящён 85-летию Пермского отделения Союза театральных деятелей.

Участникам предстоит пофантазировать о том, как изменится театр через век, и придумать номер на тему «СТД — 100 лет тому вперёд».

В конкурсе примут участие Пермский академический Театр-Театр, Пермский ТЮЗ, Пермский театр кукол, театр «Балет Евгения Панфилова», Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина, камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) и студенческие коллективы Пермского государственного института культуры и Пермского краевого колледжа искусства и культуры.

Как рассказал заместитель председателя Пермского отделения СТД Сергей Баракин, конкурс считается 17-м по счёту, хотя предыдущие «Солёные уши», прошедшие в 2021 году, были 15-м конкурсом. По словам представителя СТД, в 2022 году конкурс тоже проходил, но не носил название «Солёные уши» и не предназначался для широкой публики: это была образовательная мастерская для начинающих актёров.

«Солёные уши» — проект многолетнего сотрудника СТД Софьи Ляпустиной, в честь которой пермские капустники в шутку назывались в кулуарах «ляпустниками». По традиции, он проходил в День театра — 27 марта. Нынешний конкурс отходит не только от этой традиции. В нём также не будет, как это бывало раньше, жюри из пяти профессионалов во главе с приглашённым из столиц мастером жанра (в разные годы это были Сергей Плотов, Вадим Жук и другие знаменитые театральные остроумцы): в качестве жюри приглашены 15 ветеранов СТД, среди которых — и Софья Ляпустина, и председатель Пермского отделения СТД Анатолий Пичкалёв. Жюри не будет заседать и обсуждать конкурсные выступления — у каждого из ветеранов будет анкета, которую он заполнит, а оргкомитет по анкетам вычислит победителей.

Конкурсная часть пройдёт в течение дня, в 19:00 состоится гала-концерт (18+), на который можно уже сейчас приобрести билеты. Режиссёр шоу — Ксения Жаркова.

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