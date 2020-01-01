Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лёд тронулся… Театры Пермского края соревновались в «капустном» жанре в 15-й раз Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурс театральных капустников «Солёные уши» — прекраснейшая традиция Пермского отделения Союза театральных деятелей России, и, как всякая хорошая традиция, она за 15 лет обросла множеством дополнительных традиций, обычаев и примет. Конкурс, придуманный и основанный Софьей Ляпустиной в бытность её заместителем председателя Пермского отделения СТД, всегда проходил в промежуток времени между 27 марта — Днём театра, он же по совместительству день рождения Софьи Григорьевны — и 1 апреля, Днём смеха. Ведущими конкурса всегда были звёзды Пермского ТЮЗа Татьяна Жаркова и Александр Калашниченко, Татьяна Жаркова была и режиссёром заключительного гала-концерта.

Так было до прошлого года, а потом всё перевернулось. В 2020 конкурс прошёл онлайн, а нынче неоднократно переносился и наконец-то состоялся в середине октября. У руля уже не Софья Ляпустина, а сменивший её на посту зампреда Пермского СТД Сергей Баракин; на сцене — не Татьяна, а Ксения Жаркова (этот «руль» плавно перешёл по наследству от мамы к дочери): а в качестве её соведущего — солист Пермской оперы Эдуард Морозов.

Ну что ж! Пермское СТД крепко выучило истину, впервые сформулированную Ильёй Ильфом и Евгением Петровым: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих»; раз эпидемическая и прочая обстановка напряжённая, надо брать ситуацию в свои руки и привлекать свежие силы!

Студенты Пермского государственного институт культуры

Евгений Малышев

Ильф и Петров здесь не случайно: конкурс капустников всегда посвящается какой-то литературной дате, и эта традиция соблюдается железно: нынешний конкурс — к 90-летию со дня выхода «Золотого телёнка». Немудрено, что ведущие появились на сцене в образе Эллочки Щукиной и, само собой, Остапа Бендера. Вокальный талант нового ведущего пришёлся очень кстати: песня из телефильма «12 стульев» прозвучала как блестящий концертный номер, достойно дополнивший программу актёрского юмора.

Юмор тоже был достойным. Лидеры конкурса определились сразу, интрига была лишь в том, кто на каком месте окажется. Жюри наверняка пришлось непросто, ведь явных лидеров было четыре, а призовых мест — три. К сожалению, в тройку лауреатов не вошёл Чайковский театр драмы и комедии, один из лучших «капустных» коллективов края и автор уморительной репризы, в которой перед зрителями предстали Остапы Бендеры из всех театров региона. Умение посмеяться над коллегами — большой плюс «капустного» юмора, тем более что перлы были более чем актуальными, вот лишь один пример: «Сейчас танцевать и петь надо плохо, это новый тренд».

Не будем говорить, в чей адрес это прозвучало.

Пермский театр юного зрителя

Евгений Малышев

На третьем месте оказался Пермский театр юного зрителя, который практически никогда не уходит с конкурса без лауреатского звания. Работая в привычной «детской» эстетике, тюзовцы вывели не сцену Остапа Бендера — Винни-Пуха (Дмитрий Юрков) в социальной драме «12 ульев». Лучший друг Пуха, поросёнок Пятачок, стал Кисой Воробьяниновым (Иван Донец), в «социальной дреме» действовали и Сова Григорьевна (Виктория Ельцова), которая ласково пародировала находящуюся в зале Софью Григорьевну Ляпустину, ослик Иа в исполнении Александра Красикова и Кролик-оппозиционер — Яков Рудаков, который, совсем как отец Фёдор, требовал, чтобы пчёлы покаялись публично.

Вся компания направлялась в СТД — Старейшее театральное дупло, чтобы попросить увеличить МРОТ, с песней: «Куда мы всей страной идём, большой, большой секрет».

Из всех тюзовских острот особенно благодарно публика приняла «Балладу о Кармене»:

Служил Гаврила режиссёром,

Был очень богомолен он…

Рифмой к слову «он» стал, разумеется, «тампон».

Скандальная «Кармен» Богомолова так или иначе появлялась в каждом втором капустнике. Пермский театр кукол, занявший второе место, — не исключение: здесь Константина Богомолова очень похоже пародировал один из любимейших актёров Перми Владимир Пенягин, он же Остап Бендер, который появился на сцене в клубах тумана под музыку из «Терминатора» и в соответствующей позе. Правда, уже одетый.

Сюжет «кукольного» капустника таков: шайка ильфо-петровский проходимцев отправляется из прошлого в наше время, потому что с появление интернета 400 законных способов отъёма денег у населения превратились в 400 миллионов. Паниковский начал вести кулинарный блог о блюдах из гусятины, Шура — читать онлайн-лекции о родословной Шмидтов, а Бендер-Богомолов, разумеется, решил организовать онлайн-театр и на это дело изыскивает грант: «Здесь пахнет грантом… Ценю хорошее чувство нюха!» О себе он говорит так: «Меня зовут Константин Юрьевич, а фамилия моя слишком известна».

В кульминационный момент истории звучит: «Ключ к сердцу зрителей в руке у Хосе!» — и «Бендер» пафосно протягивает руку, из которой вываливается чайный пакетик на ниточке.

Этот капустник можно признать чемпионом по количеству удачных острот. Один из персонажей — Олечка Безбузова — с феминистскими жестами выкрикивает: «Я не кукловод. Я куловодка!», а Буратино (ну, не может же капустник Театра кукол обойтись без кукольного персонажа!) просит: «Хочу театр большой, как стирка!»

Жаль, что театр «Большая стирка» в капустниках не замечен… Впрочем, в этом году участников вообще меньше, чем хотелось бы. Так, Театр-Театр, где трудится множество остроумных перьев и смелых актёров, в этот день был занят: Jesus Christ — Superstar, стало быть, на сцене практически вся труппа; а Коми-Пермяцкий драматический театр, неоднократный лауреат конкурса, о своём неприезде сообщил буквально накануне.

Пермский академический театр оперы и балета

Евгений Малышев

Гран-при «Солёных ушей» достался Пермскому театру оперы и балета, выступившему с короткой, но очень смешной репризой. Прекрасные оперные голоса спели проникновенную пафосную балладу о Великом Комбинаторе, который обещал Перми будущее светлое, как в Нью-Васюках. Портрет, который занял место Чайковского на логотипе театра и был показан на заднике во время выступления, не оставлял сомнений в том, о ком говорится:

Тебя рядом давно нет,

Но повсюду твои следы.

Чайковского вроде портрет,

А глядишь на меня ты.

Мы тебя не виним ни в чём,

Лишь хотим получить ответ:

Что в твоих постановках споём,

Ждали мы целых восемь лет;

Так неужто, ответь нам,

Все слова твои лишь вода,

Кто тогда нам назад вернёт

Все потраченные года?

Мы не станем тебя ждать,

Даже если нам очень жаль.

Можешь даже не приезжать

К нам на Дягилевский фестиваль!

Гала-концерт «Солёных ушей» в этом году получился приятно компактным, а на будущий год Пермское отделение СТД полно решимости провести конкурс в положенный срок — в конце марта.

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