Пассажирка самолёта, экстренно севшего в Перми, скончалась Инцидент произошёл в ночь на 25 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми скончалась пассажирка самолёта «Аэрофлота», экстренно севшего в аэропорту Большое Савино минувшей ночью, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Лайнер выполнял рейс Москва—Нижневартовск. Экстренную посадку в Перми экипажу пришлось сделать из-за ухудшения состояния одной из пассажирок.

После приземления в 3:37 медики были готовы оказать пациентке необходимую помощь. Однако все усилия оказались тщетными — 77-летняя женщина скончалась. Правоохранительные органы в связи с инцидентом начали проверку. Как рассказали «Новому компаньону» в Пермском ЛО МВД России на транспорте, криминальной составляющей в происшествии нет.

Похожий инцидент произошёл в аэропорту Большое Савино минувшим летом. Тогда в Перми экстренно сел Боинг-777 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1743 по маршруту Южно-Сахалинск (Хомутово) — Москва (Шереметьево). Причиной вынужденной посадки стало ухудшившееся состояние здоровья 73-летнего пассажира, страдающего онкологией.

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