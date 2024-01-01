Жителей прикамской глубинки чиновники оставили без автодороги Ситуацией заинтересовался глава СКР Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку сведений о ненадлежащем состоянии единственной автодороги, соединяющей деревню Марушева и посёлок Верхняя Колва в Чердынском округе Пермского края.

Ранее в соцсетях жители населённых пунктов пожаловались на местную администрацию, которая весной этого года сняла со своего баланса эту дорогу и её обслуживание прекратилось. На данный момент дорожное покрытие находится в аварийном состоянии, и местные жители, включая детей, испытывают трудности с доступом к социальным объектам и образовательным учреждениям.

В качестве альтернативы дороге жителям предложили пользоваться лесовозным маршрутом, однако, как сообщают люди, в условиях высокой пожарной опасности перемещение по этому пути ограничено.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю уже начата процессуальная проверка по данному делу. Доклад о её результатах будет направлен в Москву, руководителю СКР.

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