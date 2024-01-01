Спрос на авто с пробегом от дилеров в Пермском крае вырос на 27% Поделиться Твитнуть

Эксперты платформы Авито Авто провели анализ информации о спросе, предложении и ценах на автомобили с пробегом от дилеров в Пермском крае в третьем квартале 2024 года. Как выяснилось, интерес к таким машинам увеличился на 27,6% по сравнению со вторым кварталом текущего года.

За год количество автомобилей с пробегом от дилеров в регионе возросло на 45,7%, а в сравнении со вторым кварталом — на 16,4%. По числу размещённых объявлений лидирует бренд ВАЗ (LADA) с 20,1%, следом идут Kia (8,6%) и Hyundai (8,3%). Наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом показала Toyota, спрос на которую возрос на 31,4%.

Наиболее популярным брендом среди дилерских автомобилей в Пермском крае стала ВАЗ (LADA), которая заняла 16,5% от общего спроса. Также в пятерке лидеров находятся Toyota (10,2%), Kia (9,7%), Hyundai (7,7%) и Volkswagen (6,7%). Лидером по динамике за квартал вновь оказалась Toyota с ростом спроса на 83,8%.

Главным автомобилем по спросу среди моделей стал ВАЗ (LADA) Granta с 3,9%, за ней следуют ВАЗ (LADA) Vesta (3,7%) и Kia Rio (3,1%). Четвертое место занимает Hyundai Solaris (2,9%), а пятое — Toyota Camry (2,5%). По годовому росту лидирует ВАЗ (LADA) Vesta — 82,1%, а по квартальному — Toyota RAV4, спрос на которую возрос в 2,3 раза.

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