В Перми вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пенсионеров 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что зимой 2024 года молодые люди, будучи участниками преступной группы, звонили пожилым людям в Перми, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов или Центрального банка России. Они вводили пенсионеров в заблуждение, сообщая о якобы имевшихся попытках хищения средств с банковских счетов и необходимости передачи денег для отмены банковских операций.

Получив согласие пожилых граждан, обвиняемые приходили к ним домой, забирали заранее подготовленные деньги, которые затем распределялись между участниками схемы.

Таким образом, мошенники завладели суммой около 2 млн руб. у четырёх потерпевших.

Суд, учитывая мнение государственного обвинения, назначил им наказание в виде 3,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены полностью.

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