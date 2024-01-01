В салонах связи Перми незаконно реализовывались сим-карты Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Полиция Прикамья подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Эфир», направленного на борьбу с преступлениями, связанными с использованием информационных технологий и незаконной продажей сим-карт без удостоверяющих документов.

В ходе проверки было проверено 75 торговых точек, реализующих сим-карты от имени сотовых операторов. По результатам проверок составлено 11 административных протоколов о правонарушениях.

В частности, в одном из салонов на ул. Революции в Перми осуществлялась фиктивная регистрация сим-карт на несуществующих граждан из соседних стран.

А на пр. Парковом в салоне другого оператора заключались контракты на предоставление услуг связи с лицом, не имеющим необходимых полномочий.

Также в рамках уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, был выявлен узел связи, занимающийся массовой рассылкой и активацией коротких сообщений, а также «терминацией» VoIP-соединений для противоправных действий. В результате следственных мероприятий задержаны двое людей, у которых были изъяты два сим-бокса. Задержанные дали признательные показания.

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