Пермский электромонтёр выиграл в лотерею 1,6 млн рублей Он пока не решил, как потратит эти деньги Поделиться Твитнуть

В Перми электромонтёр Дмитрий сумел выиграть главный приз в лотерее «Рапидо». Счастливчику достался выигрыш в 1 млн 634 тыс. 385 руб.

В 116152-м тираже мужчина выбрал числа наугад — и ему повезло. Все были победные.

Билеты этой серии он покупает на протяжении года, а когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор.

«Сложно описать словами, что я чувствовал в тот момент. Могу сказать точно: такие эмоции у меня были впервые», — рассказал он. У Дмитрия есть семья. Одно из увлечений мужчины — рыбалка. Куда он потратит выигранные деньги, пермяк не сказал.

По его словам, теперь родные считают, что у него лёгкая рука.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре медицинский работник из Пермского края стала победительницей лотереи «Мечталлион»: женщина выиграла 1 млн руб. Весь выигрыш она решила потратить на путешествие в Африку. Давняя мечта женщины — подняться на гору Килиманджаро.

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