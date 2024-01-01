Пермский электромонтёр выиграл в лотерею 1,6 млн рублей
Он пока не решил, как потратит эти деньги
В Перми электромонтёр Дмитрий сумел выиграть главный приз в лотерее «Рапидо». Счастливчику достался выигрыш в 1 млн 634 тыс. 385 руб.
В 116152-м тираже мужчина выбрал числа наугад — и ему повезло. Все были победные.
Билеты этой серии он покупает на протяжении года, а когда увидел сумму выигрыша, впал в ступор.
«Сложно описать словами, что я чувствовал в тот момент. Могу сказать точно: такие эмоции у меня были впервые», — рассказал он. У Дмитрия есть семья. Одно из увлечений мужчины — рыбалка. Куда он потратит выигранные деньги, пермяк не сказал.
По его словам, теперь родные считают, что у него лёгкая рука.
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