Медик из Прикамья выиграла в лотерею миллион Деньги она потратит на поездку в Африку, где планирует забраться на гору Килиманджаро Поделиться Твитнуть

Медицинский работник из Пермского края стала победительницей лотереи «Мечталлион»: женщина выиграла 1 млн руб. Весь выигрыш он решила потратить на путешествие в Африку. Мечта медика — подняться на гору Килиманджаро.

По её словам, она не рассчитывала выиграть крупную сумму денег, и купила первый билет в подарок подруге, а второй себе. Выигрыш составил по 200 рублей.

После этого сын женщины установил ей на телефон приложение и предложил попробовать купить билеты повторно. Она последовала советам сына и купила ещё два. Один из них и принёс ей миллион рублей.

«Я спала после смены, когда увидела SMS с выигрышем, но без очков не смогла сосчитать нули. Переслала сообщение сыну и дальше легла спать. Когда проснулась, позвонила ему, а он сказал: «Мама, это миллион!», — рассказала женщина изданию 59.ru.

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