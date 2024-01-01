Медик из Прикамья выиграла в лотерею миллион
Деньги она потратит на поездку в Африку, где планирует забраться на гору Килиманджаро
Медицинский работник из Пермского края стала победительницей лотереи «Мечталлион»: женщина выиграла 1 млн руб. Весь выигрыш он решила потратить на путешествие в Африку. Мечта медика — подняться на гору Килиманджаро.
По её словам, она не рассчитывала выиграть крупную сумму денег, и купила первый билет в подарок подруге, а второй себе. Выигрыш составил по 200 рублей.
После этого сын женщины установил ей на телефон приложение и предложил попробовать купить билеты повторно. Она последовала советам сына и купила ещё два. Один из них и принёс ей миллион рублей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.