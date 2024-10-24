Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Произведения из коллекции Пермской галереи отправились на реставрацию В Москве и Санкт-Петербурге отреставрируют 46 предметов Поделиться Твитнуть

Тинторетто. "Мадонна со святыми"

Валерий Заровнянных

В ведущие реставрационные мастерские Москвы и Санкт-Петербурга отправлены спецтранспортом 46 произведений из коллекции Пермской художественной галереи: живопись, графика, скульптура, иконы, фарфор, декоративно-прикладное искусство. Экспонаты реставрируются в рамках большой программы подготовки к экспонированию в новом здании галереи, строящемся в пространстве «Завода Шпагина».

Программа была начата в 2019 году. До того на протяжении нескольких десятилетий производилась только реставрация отдельных произведений силами самой галереи.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Для нас очень важно, что в течение почти пяти лет работает программа, по которой нам выделяют целевую краевую субсидию на реставрацию произведений искусства, и не только тех, которые нуждаются в немедленном вмешательстве, но и тех, которые будут включены в новую экспозицию.

Уже отреставрировано более 1 тыс. экспонатов, десятки находятся в работе, и вот очередная партия произведений отправилась на «лечение» в ведущие реставрационные центры. Большую часть работ выполняют наши реставраторы, а какие-то предметы мы отправляем во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Игоря Грабаря или в другие специализированные реставрационные центры, где есть оборудование, необходимое для проведения очень сложных реставрационных работ и технико-технологических исследований произведений, таких как, например, съемка в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре, рентген.

Джованни Беллини. "Мадонна с младенцем"

Валерий Заровнянных

На реставрацию в Центр им. Грабаря (Москва) отправлены 24 предмета — статуэтки, вазы и посуда из коллекции фарфора, картина «Мадонна со святыми» Тинторетто (XVI в.), «Мадонна с младенцем» Джованни Беллини (XVI в.) и другие экспонаты.

Центр «Феномен» (Москва) будет работать над реставрацией шести икон, в их числе икона Василия Верещагина «Святой Стефан Великопермский» (XIX в.).

Мастерская «Архитрав» (Санкт-Петербург) отреставрирует 15 предметов из коллекции декоративно-прикладного искусства, среди них три люстры XVII в., китайское панно XIX в. и японский веер XIX в.

Мастерская «Арт-Студия» (Санкт-Петербург) будет работать над восстановлением скульптуры Владимира Беклемишева «Христос». Эта выразительная скульптура ни разу не выставлялась в Перми. «Христос» — одна из последних работ скульптора, выполненная в 1917 году. В то время она именовалась «Да будет воля Твоя». Скульптура поступила в Пермскую галерею в 1931 году из Государственного Русского музея. До этого она экспонировалась дважды — в 1917 году на Сорок шестой выставке Товарищества передвижных художественных выставок (Петроград) и в 1922 году на Первой выставке скульптуры в Академии художеств (Петроград).

Владимир Беклемишев. "Христос"

Валерий Заровнянных

«В коленопреклонённой фигуре Христа, выразительной своей пластической законченностью и психологической самоуглублённостью образа, воплотились лучшие качества художественного дарования маститого скульптора», — пишет Наталья Логдачева, кандидат искусствоведения, сотрудник Русского музея, исследователь творчества Владимира Беклемишева.

Владимир Александрович Беклемишев (1861-1919) — русский скульптор, действительный член и академик Императорской академии художеств, один из ведущих мастеров конца XIX — начала XX века. Известность и признание Беклемишеву принесли его памятники деятелям истории и культуры России и скульптурные портреты, отмеченные высоким мастерством исполнения, особой точностью и убедительностью в передаче внешнего облика и характера модели. Произведения скульптора хранятся в музеях Москвы, Петербурга и многих других городов России.

После реставрации скульптура «Христос» займёт место в постоянной экспозиции в новом здании на Заводе Шпагина.

Также никогда не были показаны китайское панно XIX века (дерево, кость, перламутр), переданное галерее из Государственного музея восточных культур в 1956 году, и восточный шкафик XVIII-XIX веков (дерево, лак, медь, резьба, гравировка, роспись) с рельефными изображениями птиц, цветов, холмов, лодок. Шкафик на подставке, с четырьмя ножками. Внизу выдвижной ящик; над ним, за двумя закрывающимися створками, шесть маленьких выдвижных ящиков в два ряда. Внутри, за створками, покрыт чёрным лаком. По всем углам медные гравированные наугольники; у ящиков медные гравированные скобки. Поступил в собрание галереи в 1944 году от частного лица.

Эти произведения будут включены в экспозицию декоративно-прикладного искусства в новом здании галереи.

В настоящее время планируется, что галерея начнёт переезд в новое здание в 2025 году. По словам Юлии Тавризян, переезд и обустройство могут занять до полутора лет, экспозиции будут открываться постепенно с шагом в два месяца.

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